Severní Korea vypálila balistické rakety, Japonsko vyhlásilo poplach

Jižní Korea a USA oznámily prodloužení společného vojenského cvičení, které mělo původně skončit v pátek. KLDR to označila za "riskantní a špatné rozhodnutí". Podle severokorejského představitele, jehož citovala severokorejská agentura KCNA, USA a Jižní Korea poznají, že udělaly nenapravitelnou chybu. Tímto "nezodpovědným rozhodnutím" podle KLDR obě země vyvolávají situaci, která se vymyká kontrole.

"Vzhledem k současné bezpečnostní krizi, jež se stupňuje provokacemi Severní Koreje, je nezbytné, aby Jižní Korea a USA zaujaly společný postoj," uvedlo k prodloužení manévrů letectvo jihokorejské armády.

Jihokorejská armáda a japonští představitelé se domnívají, že KLDR dnes vystřelila jednu mezikontinentální balistickou raketu (ICBM) a další dvě rakety s kratším doletem. Údaje o letu ICBM ukazují, že Severní Korea zřejmě nechtěla zasáhnout území okolních států.

Japonské úřady vydaly varování v prefekturách Mijagi, Niigata a Jamagata. Obyvatele vyzvaly, aby se schovali do uzavřených prostor. Dočasně byl zastaven také provoz vysokorychlostních vlaků. Úřady později informovaly, že nezaznamenaly žádné škody. Velké obavy vyvolává severokorejská raketová aktivita zejména v prefektuře Niigata, kde je jaderná elektrárna se sedmi reaktory.

Původně japonské úřady informovaly o tom, že jedna raketa přeletěla japonské území. To později popřel japonský ministr obrany Jasukazu Hamada. "Potvrzujeme, že raketa nepřeletěla nad japonským souostrovím, a zmizela nad Japonským mořem," řekl ministr novinářům. Premiér Fumio Kišida uvedl, že úřady stále shromažďují údaje o letu severokorejských raket. Aktivity KLDR podle něj nelze tolerovat.

Podle jihokorejských armádních zdrojů mezikontinentální balistická raketa zřejmě selhala při oddělování hlavice. Podle Soulu uletěla asi 760 kilometrů, zbylé dvě rakety letěly 350 kilometrů a dosáhly výšky 70 kilometrů.

Severokorejská balistická raketa naposledy přelétla nad Japonskem 4. října, poprvé po pěti letech. Stanice BBC napsala, že stupňující se palba z KLDR má své politické cíle stejně, jako tomu bylo v letech 2010 nebo 2017. Vznikne atmosféra krajního ohrožení a pak Pchjongjang vyzve k jednání a ústupkům ze strany Jižní Koreje, Japonska a USA. Podle BBC má ale tentokrát severokorejský vůdce Kim Čong-un ještě další cíl - nechce vyvolávat strach jenom v Jižní Koreji a Japonsku, protože to už KLDR dělá. Chce pohrozit Spojeným státům možností použití ICBM.

BBC vysvětluje, že po vypálení balistické rakety do vesmíru se hlavice oddělí a vrací se k zemi v tak zvaném návratovém tělese. To musí být schopné odolat mimořádným teplotám a tlaku, který vzniká při průletu atmosférou. V minulých testech severokorejské rakety selhaly právě v této fázi, takže Pchjongjang je musí dále testovat, aby technologii zdokonalil. Dnešní test byl znovu neúspěšný, což dokazuje, že KLDR musí na této zbrani ještě pracovat.

Tyto raketové testy však mají hluboký dopad na japonskou politiku. Po desetiletích respektování mírové poválečné ústavy se chce nyní Japonsko vyzbrojit. Vláda hodlá navrhnout zdvojnásobení obranného rozpočtu po příštích deset let a nákup zbraní dlouhého doletu. Podle zpráv vyjednává Tokio o nákupu stovek raket s plochou dráhou letu Tomahawk z USA. Japonsko pak může být poprvé od 2. světové války schopné zaútočit na vnitrozemí Číny a KLDR.

Washington dnešní raketové testy odsoudil. "Odpálení (rakety) je jasným porušením několika rezolucí Rady bezpečnosti OSN," uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Podle amerického ministerstva zahraničí dnešní raketové testy "zdůrazňují potřebu, aby všechny země plně dodržovaly rezoluce Rady bezpečnosti OSN".

Ve středu KLDR vystřelila podle Soulu nejméně 20 různých raket a střel. Podle listu The Korea Times jedna z balistických střel přelétla námořní hranici a dopadla 26 kilometrů jižně od námořní linie. Byl to první takový incident od 50. let.

Severokorejské raketové testy, které zemi zakazují rezoluce OSN, jsou v poslední době velmi časté. KLDR již dříve uvedla, že se jedná o reakci na cvičení amerických a jihokorejských vzdušných sil, které považuje za provokaci. Vyzvala obě země, aby manévry zrušily, což Soul a Washington odmítly. Podle nich má cvičení pouze obranný charakter. Bílý dům a Soul se domnívají, že se KLDR připravuje na nový jaderný test, který by byl prvním od roku 2017.