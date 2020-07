Shutupfor30days. Čínský umělec mlčením protestoval proti cenzuře ve své zemi

Svého "bobříka mlčení" umělec porušil prý jen tehdy, když si někdy u jídla mluvil sám pro sebe. V uplynulých třiceti dnech si také zalepil ústa páskou s nápisem 404, který odkazuje na kód chyby pro nenalezenou internetovou stránku. Tím chtěl upozornit na blokování internetového obsahu týkajícího se citlivých témat, ke kterému v Číně běžně dochází, připomíná Reuters.

Chinese Artist Holds His Tongue With Metal Clasps for 30 Days to Protest Pandemic Censorship#shutupfor30days... pic.twitter.com/Gr1lUCYhr6 — KhabarUttarakhandKi (@UttarakhandKi) July 20, 2020

Čína si vysloužila ve světě kritiku za to, že se zpočátku snažila umlčet zvěsti o šíření nebezpečného viru. Například lékař Li Wen-liang, který na koronavirus upozornil úřady již v prosinci minulého roku, byl následně obviněn z šíření nepodložených zpráv. Li se koronavirem sám nakazil a zemřel.

Devětatřicetiletý Brother Nut svými předešlými akcemi upozorňoval také například na znečištění životního prostředí - v roce 2015 chodil několik dní po pekingských ulicích s vysavačem, který nasával prach ze vzduchu. Z nashromážděných pevných částic poté umělec vyrobil cihlu. V roce 2018 pozval heavymetalovou skupinu do vesnice zamořené těžkými kovy (v angličtině heavy metals).

"Nepřestávejte bojovat pomocí umění. To je to první, co mě napadne, když se mě zeptáte, jakým způsobem by se měl umělec vypořádat s nespravedlivým jednáním, jako je například násilí nebo cenzura," uvedl performer.