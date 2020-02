Silné deště pomáhají v Austrálii s požáry

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Silné deště v posledních dnech v Novém Jižním Walesu vyvolaly naděje, že všechny lesní požáry v tomto nejlidnatějším australském státu by mohly být uhašeny do konce týdne. Uvedl to dnes server BBC News.