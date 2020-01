Sopka Taal nahání strach. Vytváří vlastní blesky, může přijít ničivá erupce

Agentura AFP napsala, že v Manile dnes zaznamenali několik zemětřesení. Město pokrývá popel z Taalu, vzdáleného zhruba 60 kilometrů od metropole. Dnes ráno bylo v náhradních ubytovnách pro evakuované 10.000 lidí.

"Nemohli jsme spát, dům se třásl od večera. Nikdo z nás nespal, připravovali jsem se na odchod," řekla jedna z evakuovaných Lia Monteverdeová. Dnes zůstanou v oblasti sopky zavřené školy, vládní úřady i burza.

Taal leží na hlavním filipínském ostrově Luzon v provincii Batangasje a je to druhá nejaktivnější sopka na Filipínách. Server stanice BBC píše, že v minulých 450 letech sopka vybuchla 34krát.

#Breaking: At least 8000 people evacuated near the volcano of the island of #Taal in the #Philippines, the ash spewing volcano has produced amazing mind blowing pictures and videos. pic.twitter.com/8PXwHtONQt