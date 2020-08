Soud se střelcem z Christchurch se blíží ke konci. Tarrant nepronese závěrečnou řeč

Obviněný dříve avizoval, že se bude sám právně zastupovat. Soud mu povolil promluvit před čtvrtečním pronesením rozsudku a panovaly obavy, že svou řeč zneužije k propagaci extremismu, píší zahraniční tiskové agentury.

Místo Tarranta má ve čtvrtek, v poslední den čtyřdenního slyšení, jeho přidělený právní zástupce přečíst krátké prohlášení.

Od pondělí se o své příběhy v soudní síni podělilo 90 přeživších a příbuzných obětí. Devětadvacetiletý Australan Tarrant během slyšení projevil minimum emocí. Promlouvající sledoval a občas pokýval hlavou nebo se ušklíbl, když uslyšel vtip na svůj účet, píše agentura AP.

Brenton Tarrant, the far right terrorist shows no remorse of his horrific and meticulously planned attack on the worshippers in Christchurch.pic.twitter.com/5jUp6clo8S