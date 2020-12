Soud v Pákistánu nařídil propustit vraha novináře Pearla, původně dostal trest smrti

Novinář byl brutálně zavražděn v roce 2002 a k trestu smrti byl za to odsouzen Brit pákistánského původu Chálid Umar Šajch; další tři lidé dostali doživotní tresty.

Proces ale ještě neskočil, podle AP nejvyšší soud v Sindhu letos obvinění z vraždy odvolal a nařídil propuštění Šajcha a dvou dalších odsouzených. Pearlova rodina a pákistánská vláda se proti tomu ale odvolaly a odvolací řízení ještě neskončilo. Pokračovat má 5. ledna.

Podle dnešního soudního rozhodnutí má být skupina zapsaná na seznam lidí, kteří nesmějí z Pákistánu odcestovat. "Ti muži hnili ve vězení 18 let, aniž spáchali zločin," uvedl dnes předseda soudu.

V září soud rozhodl, že Šajch má zůstat po dobu odvolacího řízení ve vazbě, což ale dnešní soudní rozhodnutí ruší. Šajchův právník vyzval k okamžitému propuštění svého mandanta.

Pearl byl investigativní novinář, který pátral po muslimských skupinách napojených na teroristickou síť Al-Káida, která stála za teroristickými útoky z 11. září 2001 na USA.

Daniel Pearl was South Asia Bureau Chief of Wall Street Journal. He was investigating the link between ISI and Al-Qaeda when he was beheaded. 18 years have passed but his murderers haven’t been punished by Pakistan. pic.twitter.com/ZxjSYPq90T