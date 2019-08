Známý spisovatel byl v Číně zatčen kvůli údajné špionáži. Drží ho v krutých podmínkách

Třiapadesátiletý autor špionážních románů a vlivný politický komentátor Jang Cheng-ťün pracoval v minulosti na čínském ministerstvu zahraničí, později ale z vlasti odešel a získal australské občanství.

Accusato di spionaggio I saw this on the BBC and thought you should see it:#YangHengjun: Australian writer faces spying charges in China - https://t.co/nTZYFk8spR