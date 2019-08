Známý spisovatel byl v Číně obviněn ze špionáže. Drží ho v krutých podmínkách

"Vláda je velmi znepokojena a zklamána tím, že australský občan a akademik Jang Cheng-ťün... byl v Číně oficiálně zatčen kvůli podezření ze špionáže," uvedla v prohlášení australská ministryně zahraničí Marise Payneová.

"Jang byl zadržován v krutých podmínkách bez obvinění více než sedm měsíců," konstatovala Payneová. Čínské úřady podle ní Janga oficiálně zatkly s obviněním ze špionáže minulý týden v pátek. Od lednového zadržení neměl spisovatel možnost setkávat se se svými právníky ani příbuznými, dodala šéfka australské diplomacie.

Accusato di spionaggio I saw this on the BBC and thought you should see it:#YangHengjun: Australian writer faces spying charges in China - https://t.co/nTZYFk8spR