"Spousta lidí nemusela zemřít." Lidé ve Wu-chanu žádají tresty pro úředníky

Těsně před tím, než bylo město uzavřeno do karantény a odříznuto od okolního světa, se u paní Chu objevily symptomy podobné zápalu plic. Po dnech čekání a hledání místa v nemocnici jí udělali test na přítomnost viru. Výsledek byl negativní, ale v té době nebyly testy přesné a u ní se objevily zjevné známky nákazy. Přesto ji šest nemocnic odmítlo léčit.

Chu, která byla celý život zdravá, zůstala deset dní doma. Nebyla schopná jíst ani pít a její zdravotní stav se zhoršoval. Syn se ji nakonec pokusil dostat do nemocnice v jiném okrese, ale zastavila ho policie - město už bylo uzavřené a nesměli ho opustit. Zoufalý syn na policisty křičel: "Copak nejste lidé?!"

Když Chu konečně 8. února hospitalizovali, už měla problém s dýcháním. Lékař nařídil další test, ale bylo příliš pozdě. Krátce ještě nabyla vědomí, požádala syna, aby jí nalil trochu vody, a pak zemřela.

Její syn nyní žaluje městskou správu Wu-chanu - mimo jiné za to, že tajila závažnost koronaviru. Zařadil se tak mezi malou, ale významnou skupinu obyvatel, kteří hledají odpovědi, chtějí získat kompenzaci - nebo jen omluvu od oficiálních činitelů, jimž trvalo několik týdnů, než varovali obyvatele před hrozbou viru, který si v Číně vyžádal nejméně 4000 lidí - většinou ve Wu-chanu.

Další případy zahrnují státního zaměstnance, který žaluje vládu provincie Chu-pej. Matku, jež spustila petici za potrestání úředníků, kteří nechali zemřít její 24letou dceru. A syna, který chvatně dovezl svou matku do nemocnice na předměstí Wu-chanu a podařilo se mu ji dostat na jednotku intenzivní péče. Když jí odjel pro základní potřeby, zazvonil mu telefon - matka v nemocnici zemřela.

"Nic z toho by se nestalo, kdyby nám to řekli. Spousta lidí nemusela zemřít," řekl jeden z příbuzných, který také podal žalobu. A další dodal: "Chci odpověď. A chci, aby ti, kdo jsou za to zodpovědní, byli potrestáni podle zákona."

Když se epidemie šířila Čínou a na jejím vrcholu denně přibývaly tisíce nově nakažených, dosáhl hněv veřejnosti úrovně, jakou tu nezažili celá desetiletí. Když v únoru zemřel doktor Li Wen-liang, který se hned v počátcích snažil na novou nákazu upozornit, zvedla se na internetu taková vlna nevole, že s ní nedokázali držet krok ani čínští cenzoři.

O necelé dva měsíce později je toto rozhořčení mnohem méně viditelné. Osudy, jaký potkal paní Chu Aj-čen, nahradily pozitivní příběhy o tom, jak se země spojila, aby porazila virus, jak posílá potřebné dodávky do zbytku světa a odráží zlovolné útoky ze Spojených států a dalších zemí, které Peking viní z propuknutí nákazy.

"Lidé se nechají snadno vést propagandou," řekl pro list The Guardian aktivista za lidská práva z provincie Chu-pej. "Jak se epidemie zlepšila a propagandistická mašinérie rozjela naplno, obrátilo se to. A lidi teď říkají, že silné vedení strany je dobrá věc."

Zatímco se Wu-chan a zbytek země pomalu vrací do normálu, úřady pečlivě sledují ty, kdo by mohli cítit hněv. Padesátiletý Čang Chaj, jehož otec zemřel s nemocí covid-19 v únoru, se na aplikaci WeChat zapojil do skupiny více než stovky lidí, kteří během nákazy koronavirem přišli o příbuzné.

