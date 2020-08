Stále jsme v šoku, říká Libanonka. Exploze v Bejrútu ji zastihla během svatby

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Exploze v libanonském hlavním městě Bejrútu šokovala místní obyvatele. Některé zastihla i při okamžicích, které by se jim měly zapsat do paměti, a to v pozitivním slova smyslu. To se ale bohužel nestalo. Libanonská nevěsta líčila svůj šok, když jí a jejího chotě zastihl výbuch přímo během svatby. Ta se jí zřejmě navždy zapíše do paměti i se všemi hrůznými podrobnostmi.