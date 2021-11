Svržená barmská vůdkyně Su Ťij byla obviněna z volebních podvodů

Nositelka Nobelovy ceny za mír Su Ťij, která je nyní v domácím vězení, čelí také řadě dalších obvinění.

Volební komise uvedla, že Su Ťij, sesazený prezident Win Myin a 14 dalších představitelů se snažilo ovlivnit výsledek voleb, například tím, že nutili volební úředníky, aby nechali hlasovat neoprávněné voliče, bránili v přístupu k armádním volebním urnám či zvýhodňovali při kampani Su Ťijinu stranu.

Nezávislí pozorovatelé, jako například Asian Network for Free Elections, důkazy o zásadních podvodech při volbách v Barmě nenašli, ačkoli některé aspekty hlasování kritizovali, připomněla agentura AP. Podle ní by obvinění z podvodů mohlo vyústit k rozpuštění Národní ligy pro demokracii a zákaz její účasti v nových volbách, jejichž konání junta přislíbila do dvou let od převratu.

Su Ťij čelí také obvinění z veřejného podněcování proti vojenské vládě, z korupce, z nelegálního dovozu vysílaček či z porušování restrikcí spojených s šířením covidu-19. Právníci političky veškerá obvinění odmítají s tím, že jsou politicky motivovaná.