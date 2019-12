Sydney se dusí. Velkoměsto zahalil zatím nejhustší dým z lesních požárů

Zdravotníci vybízejí obyvatele města, aby pokud možno zůstávali v budovách a omezili pobyt venku. Řada lidí na ulicích nosí obličejové masky. Školy o přestávkách nepouštějí žáky z budovy a město uzavřelo všechna svá venkovní zařízení. Odbory vyzvaly všechny zaměstnance, kteří pracují venku, aby vyhledali bezpečné útočiště uvnitř.

Koncentrace kouře ve vzduchu je tak vysoká, že dým pronikající do budov spustil požární poplach na letišti, na univerzitách i v mnohých kancelářských budovách. Do nemocnic v poslední době přichází až o 25 procent více pacientů než obvykle, mnozí si stěžují na potíže s dýcháním.

Here's the view for a #Sydney CBD office right now -- smoke from the bushfires is blanketing the city

Ferries have been cancelled. Alarms are ringing through the city and some buildings are being evacuated#Tiredearth #sydneysmoke #AustraliaBurns #AustraliaFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/KHHO05FCPz