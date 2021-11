Sydney uvolní opatření pro očkované dřív, pro neočkované je naopak prodlouží

Lidé, kteří mají dokončené očkování, budou moci od 8. listopadu pozvat domů neomezený počet hostů. Hospody a noční kluby smějí od tohoto data přivítat více návštěvníků a znovu zprovoznit taneční parkety. Tyto změny měly původně nastat až 1. prosince.

Naopak neočkovaní, kteří v současné době nesmí do restaurací, obchodů s jinými než základními potřebami, barů či posiloven, budou čelit těmto omezením až do 15. prosince, nebo do doby, kdy stát Nový Jižní Wales dosáhne 95procentní proočkovanosti.

"Vždy jsme se chtěli otevřít uměřeným způsobem a motivovat k očkování," konstatoval premiér státu Dominic Perrottet.

Plně naočkovaných je v pětimilionovém městě přibližně 88 procent obyvatel starších 16 let.

Austrálie v pondělí po více než 18 měsících uvolnila omezení na svých mezinárodních hranicích. Plně očkovaní australští občané mohou nyní cestovat do zahraničí. Do států Nový Jižní Wales, Viktorie a do metropole Canberry a jejího okolí se pak mohou Australané vracet bez nutnosti 14denní izolace.

Austrálie zaznamenala díky své dosavadní strategii poměrně málo případů koronavirové nákazy. Téměř 26milionová země ohlásila od začátku pandemie kolem 173.000 pozitivních testů. Až 82 procent případů připisuje nakažlivější mutaci delta, která se do země dostala přibližně v červnu. Po nákaze koronavirem podle australských úřadů zemřelo 1756 lidí.