Symbol militarismu na olympiádě? Mezi Koreou a Japonskem opět vypukl spor o vlajku

Korejští olympijští funkcionáři vyzvali organizátory tokijských OH k zákazu vlajky na stadionech a sportovištích už v srpnu. Pořadatelé her to odmítli s tím, že vlajka s červeným sluncem a 16 paprsky nepředstavuje politický symbol a není zakázaná.

Pro Korejce, ale třeba i Číňany a jiné asijské země nicméně může být tato vlajka připomínkou válečné minulosti japonského císařství, jež v letech 1910-1945 vládlo Korejskému poloostrovu.

Proto se nyní představitelé korejského ministerstva kultury, sportu a turismu obrátili dopisem na prezidenta MOV Thomase Bacha. Podle nich vlajka otevírá rány a jizvy z minulosti a pro Asijce je tím, čím je pro Evropany svastika zneužitá nacisty. Korejská strana také připomněla, že vlajku na reprezentačních zápasech zakázala i fotbalová federace FIFA.

"Zdůraznili jsme, že používání vlajky s vycházejícím sluncem během olympijských her v Tokiu by bylo zneuctěním olympijských ideálů, které prosazují světový mír a humanitu. Chceme, aby MOV přesvědčil tokijské organizátory ke změně současného postoje a aby byla zavedena přísná pravidla, jež by zabránila nošení vlajky na stadiony," uvedlo korejské ministerstvo.