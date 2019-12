Tajfun Kammuri se žene na Filipíny, hrozí obří vlny. Desítky tisíc lidí evakuovány

V oblasti Bicol, která pocítí dopady jako první, preventivně opustilo své domovy již téměř 70.000 lidí. Bicol se nachází na jihovýchodě největšího a nejlidnatějšího filipínského ostrova Luzon. Následně se živel podle meteorologů přežene kolem filipínské metropole Manily, která má 13 milionů obyvatel.

Od úterních 11:00 do 23:00 místního času (04:00 až 16:00 SEČ) bude na mezinárodním letišti v Manile přerušen provoz. "Letecké společnosti a (letištní) úřady se rozhodly letiště uzavřít," sdělil dnes novinářům ředitel letiště Ed Montreal. Z pražského letiště Václava Havla nelétá do Manily žádný přímý let.

"Doufáme, že tajfun nezpůsobí žádné škody, ale vzhledem k jeho síle bude těžké se jim vyhnout," řekl agentuře AFP mluvčí národního úřadu pro řešení katastrof Mark Timbal. Meteorologický ústav varoval mimo jiné před záplavami, sesuvy půdy a vlnami, které mohou na pobřeží dosahovat až tří metrů.

5:15 pm. The waterfront of #Legazpi City #Philippines just before nightfall. This place is about to get rocked by #Typhoon #KAMMURI (#TisoyPH). Light rain, windy. 996.8 mb. pic.twitter.com/ZZrigJXHaD