Tálibán je připraven na rozhovory s Kábulem, klade si však podmínky

Na základě dohody mezi USA a Tálibánem mělo z vládních vězení vyjít 5000 členů Tálibánu a povstalci měli na oplátku propustit 1000 zajatých členů bezpečnostních sil. Vládní vězení zatím opustilo asi 4400 členů Tálibánu a hnutí osvobodilo 864 zajatců.

Podmínečnou nabídku k zahájení dialogu zveřejnil mluvčí Tálibánu Suhajl Šahín ve čtvrtek večer na twitteru. Podle něj by jednání mohlo začít po muslimském svátku oběti. Šahín přitom slíbil, že Tálibán do té doby pustí na svobodu zbývající zajatce z řad afghánských bezpečnostních sil.

The Islamic Emirate is ready to release all remaining prisoners of the other side before the eve of Eid al-Adha provided they release our prisoners as per our list already delivered to them. Likely, IEA is ready to begin intra-Afghan negotiations immediately after Eid