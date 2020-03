Tálibán odmítl nabídku Kábulu na postupné propuštění vězňů

"Všech 5000 vězňů musí být osvobozeno ve stejnou dobu... Musí se tak stát před zahájením vnitroafghánských rozhovorů," prohlásil podle agentury AFP mluvčí Šahín. Jednání mezi afghánskou vládou a povstalci měla začít v úterý, ale nestalo se tak.

Výměna 5000 vězněných členů Tálibánu za asi 1000 zajatých afghánských vládních vojáků, které zadržují povstalci, byla jedním z bodů mírové dohody, kterou Američané a Tálibán podepsali 29. února v katarském Dauhá. Dohoda rovněž stanovila, že do deseti dní má být zahájeno jednání znepřátelených afghánských stran.

Afghánský prezident Ašraf Ghaní nicméně uvedl, že afghánská vláda se k žádnému propouštění bojovníků Tálibánu nezavázala. Později navrhl kompromisní řešení, podle nějž by vláda začala v sobotu s propouštěním první skupiny 1500 vězňů. Každý den by vyšla na svobodu stovka.

Ve chvíli, kdy by byla zahájena jednání mezi Kábulem a povstalci, bylo by propuštěno každých 14 dní dalších 500 vězňů, dokud by nebylo dosaženo celkového počtu 5000, napsal na twitteru prezidentův mluvčí Sádik Sádikkí. Podmínkou by ale byl významný pokles násilností v zemi.

"K podmínečnému propouštění vězňů jsme nikdy nedali souhlas. Je to v rozporu s mírovou dohodou, kterou jsme podepsali 29. února," reagoval na to mluvčí Tálibánu Šahín.

Spojené státy se v mírové dohodě zavázaly, že do 14 měsíců Afghánistán zcela vojensky opustí. Hnutí Tálibán na oplátku slíbilo, že nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.