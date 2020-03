Tálibán opět zaútočil v Afghánistánu, jen pár hodin po telefonátu s Trumpem

"Ozbrojenci Tálibánu zaútočili přinejmenším na tři předsunutá stanoviště armády v Kunduzu a zabili nejméně deset vojáků a čtyři policisty," citovala AFP místního poslance. Mluvčí guvernéra jihoafghánské provincie Uruzgán potvrdil zabití šesti policistů, dalších sedm utrpělo zranění.

Tálibán v sobotu podepsal dohodu s USA, v níž se zavázal, že nebude útočit na americké a zahraniční vojáky. V pondělí nicméně oznámil, že obnoví útoky proti afghánským bezpečnostním silám. Od té doby podnikl desítky útoků.

Spojené státy se v mírové dohodě podepsané v sobotu v katarském Dauhá zavázaly, že do 14 měsíců ze země stáhnou všechny své vojáky a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO včetně Česka, které v Afghánistánu rovněž působí. Tálibán na oplátku slíbil, že nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.

Jeden ze zakladatelů hnutí Tálibán mulla Abdul Ghání Baradar, který zastupoval hnutí v Dauhá, hovořil telefonicky s prezidentem Spojených států, který rozhovor charakterizoval jako "dlouhý" a "dobrý". Uvedl to list The New York Times.

"Mé vztahy s mullou jsou velmi dobré. Chtějí ukončit násilí," uvedl Trump v úterý, tedy už po obnovení povstaleckých útoků proti afghánským vládním silám.

zdroj: YouTube

Cestu k míru v Afghánistánu mohou podle analytiků ohrozit vnitropolitické spory či neochota všech příslušníků Tálibánu dodržovat příměří. Komplikaci představuje také odmítnutí afghánského prezidenta splnit jeden z hlavních bodů dohody z Dauhá: propustit na svobodu až 5000 zajatců z Tálibánu výměnou za tisícovku zajatých vojáků a policistů.