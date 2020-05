Tálibán podnikl masivní útok na východě Afghánistánu, zahynulo 14 vojáků

"Včera v noci (Tálibán) zaútočil na nedávno postavené nepřátelské hlídky v provincii Paktíja," uvedl na twitteru mluvčí hnutí Zabiulláh Mudžáhid, podle kterého zemřelo 14 afghánských vojáků a jeden byl zabit.

Afghánské ministerstvo obrany počet obětí potvrdilo, další tři vojáci byli podle něj zraněni. Útok Tálibánu se ale podle ministerstva podařilo odrazit a na straně povstalců došlo "k velkým ztrátám na životech". Podle Tálibánu zemřeli dva bojovníci.

Je to poprvé od klidu zbraní, který Tálibán nečekaně vyhlásil minulý týden a který afghánská vláda přijala. Dočasné příměří trvalo po dobu oslav od neděle do úterý.

Bylo to poprvé, co Tálibán vyhlásil klid zbraní od svržení své vlády v roce 2001. Tehdy jeho režim odstranila spolu s afghánskými bojovníky i mezinárodní koalice vedená Spojenými státy. Hnutí v únoru s USA uzavřelo mírovou dohodu, Spojené státy se v ní zavázaly, že do 14 měsíců ze země stáhnou všechny své vojáky a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO včetně Česka. Tálibán na oplátku slíbil, že nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.