Tchaj-wan změní cestovní pasy, budou bez anglického názvu "Republic of China"

Tchaj-wanu vadí, že jsou jeho pasy zaměňovány s čínskými právě v době koronavirové pandemie a v době, kdy se Peking snaží prosazovat svou suverenitu nad ostrovem, který považuje za svou odštěpeneckou provincii. Uvedl to server TaiwanNews.com.

Mimořádnou pozornost i světových médií aktuálně poutá oficiální návštěva předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu. Podle Čínské lidové republiky tím porušil mezinárodně uznávaný princip jedné Číny a překročil "červenou linii".

Tchaj-wan si po propuknutí koronavirové epidemie - jejíž první případy se objevily v pevninské Číně - stěžoval, že jeho občané se potýkali s problémy při vstupu do jiných zemí. Jejich pasy totiž mátly cizí úředníky názvem "Republic of China", vytištěným velkým písmem, zatímco "Taiwan" se krčil pod ním.

Nové pasy, které by měly být dány do oběhu v lednu, už budou podle Reuters bez anglického názvu "Republic of China", který zůstane jen v čínštině. Anglický název "Taiwan" naopak bude zvětšen.

Times change & so do passports. #TAIWAN🇹🇼 is front & center of the new design. Greater visibility equals easier recognition & less confusion. The country's passport is the 33rd best worldwide, affording holders visa privileges in 170 countries & regions!

