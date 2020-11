Teherán žádá RB OSN, aby odsoudila vraždu íránského jaderného fyzika

Generální tajemník OSN António Guterres podle svého mluvčího vyzval ke zdrženlivosti a poukázal na potřebu vyhnout se krokům, které by vedly k eskalaci napětí v regionu. Informovala o tom agentura Reuters.

"Bezohledné ruce globální arogance, jejímž žoldákem je uzurpátorský sionistický režim, jsou potřísněny krví syna tohoto národa," uvedl Rúhání v prohlášení, které zveřejnil jeho úřad. Íránští politici výraz "globální arogance" používají pro Spojené státy a termín "uzurpátorský sionistický režim" pro Izrael.

Fachrízádeh měl podle západních tajných služeb na starosti tajný íránský jaderný program. Rúhání ho označil za "mučedníka" a zdůraznil, že jeho smrt nezastaví úspěchy Teheránu.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators



Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.