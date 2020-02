Pákistánští představitelé informaci potvrdili několik dní poté, co Ehsan zveřejnil zvukový záznam, na kterém informuje o svém útěku a tvrdí, že se nyní nachází v Turecku.

Podle pákistánského bezpečnostního zdroje byl Ehsanulláh Ehsan "obrovským přínosem pro identifikování a vypátrání dalších radikálů". Informaci, že je bývalý mluvčí nyní v Turecku, zdroj nepotvrdil. Rovněž neposkytl žádné další informace o tom, jak radikál z vězení utekl.

Murky waters with unconfirmed News.



DGISPR is yet to confirm the news of #EhsanullahEhsan ‘s

“alleged escape.”

Earlier, an unverified audio recording of former #TTP spokesman, #Ehsan had surfaced on social media where he claimed to have escaped from custody. #FATF #APS pic.twitter.com/BE2p1uZjD2