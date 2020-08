Terorista z Christchurch neprojevuje žádnou lítost. Rodiny obětí žádají nejvyšší možný trest

Australský pravicový extremista Brenton Tarrant se již dříve přiznal k vraždě 51 muslimů a ani dnes neprojevil nad svým činem lítost. Rozsudek má být vynesen ve čtvrtek.

Před soudem dnes promluvil mimo jiné Mirwais Waziri, pocházející z Afghánistánu, který byl při útoku zraněn. Řekl, že v minulosti byl někdy kvůli svému původu spojován s terorismem, ale nyní byl této nálepky zbaven. "Teď jste nazýván teroristou vy a dokázal jste světu, že my muslimové nejsme teroristé. Teroristé se nepoznají podle víry, rasy nebo barvy pleti," prohlásil Waziri v druhý den čtyřdenního soudního jednání. "Vy jste poražený a my vítězové," dodal muž, jehož slova vyvolala v soudní síni spontánní potlesk.

Další přeživší a členové rodin obětí ve svých proslovech před soudem nazývali útočníka Tarranta zbabělcem, zrůdou či krysou. Jiní popisovali, jak i více než rok po atentátech stále nemohou spát a mají problémy s návratem do běžného života a se zaopatřením svých rodin. Rashid Omar, jehož 24letý syn Tariq byl v jedné z mešit zabit, uvedl, že do poslední chvíle doufal, že syn masakr přežil. Pak ale jeho jméno uslyšel, když policisté četli seznam obětí.

"Tělo mi ochablo a všechno kolem utichlo," řekl Omar. Se zbytkem rodiny se rozplakal, i když si původně sliboval, že za každou cenu zůstane silný. "Od té doby se každý den zdá nesnesitelný a i ty nejjednodušší činnosti je těžké vykonávat," dodal. Muž, který byl dříve vášnivým fotografem, se teď nemůže fotoaparátu prý ani dotknout, energii nemá vůbec na nic.

Někteří přeživší uvedli, že mají od útoku finanční potíže. Motasim Uddin, který kvůli střelné ráně do nohy strávil přes tři měsíce v nemocnici, nebyl dosud schopen vrátit se ke své práci svářeče. Navíc musí finančně podporovat své rodiče v Bangladéši. "Na to, co se stalo, nedokážu zapomenout. Snažím se, ale stále se budím s myšlenkami na útok," řekl.

Tarrant, který od svého posledního vystoupení před soudem loni v březnu výrazně pohubl, převážnou většinu času poslouchal s lhostejným výrazem, jen několikrát se pohrdavě usmál. Zatím však před soudem neukázal žádné z gest užívaných pravicovými radikály, jak to udělal v březnu, uvedla AP.

