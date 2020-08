Terorista z města Christchurch si vyslechne rozsudek. Hrozí mu bezprecedentní trest

Tarrant čelí doživotnímu vězení s možností podmínečného propuštění po 17 letech. Soudce má ale možnost rozhodnout o jeho uvěznění na doživotí bez možnosti propuštění, uvedla agentura Reuters. Takovýto trest nebyl na Novém Zélandu nikdy udělen.

Australan zpočátku vinu popíral, letos v březnu se ale nečekaně ke svým činům přiznal. Soudce Cameron Mander podle agentury Reuters na úvod soudního jednání vyslechne prohlášení 66 přeživších útoku a příbuzných obětí. Tarrant, který se většiny dosavadních slyšení účastnil prostřednictvím videokonference, by tentokrát měl být v soudní síni osobně přítomen. Před vynesením verdiktu bude mít 29letý pravicový radikál, který se hájí sám, možnost také promluvit.

Soudní slyšení se bude konat za přísných bezpečnostních opatření. Přímý televizní přenos ze soudní síně je zakázaný, stejně jako průběžně aktualizovaný písemný on-line přenos. Soudce Mander bude namísto toho po jednotlivých částech soudního jednání informovat média, co mohou z průběhu soudu zveřejnit. Důvodem je především snaha zabránit Tarrantovi v šíření ultrapravicové ideologie, a to včetně například neonacistických gest.

Tarrant na mešity v Christchurchi na novozélandském Jižním ostrově zaútočil při pátečních modlitbách 15. března loňského roku, na lidi střílel z poloautomatických zbraní. Čelí obvinění z vraždy 51 osob, z pokusu o vraždu dalších 40 a z terorismu.

Svůj krvavý útok Australan nahrával a vysílal v přímém přenosu na internetu. Krátce před činem Tarrant také rozeslal obsáhlý manifest, v němž se označil za rasistu. Napsal, že ho k útoku přivedly protiimigrační motivy a že k myšlenkám na odplatu dospěl během cesty po Evropě, kde ho rozhněvali migranti. Za svůj hlavní zdroj inspirace označil norského ultrapravicového atentátníka Anderse Breivika, který v roce 2011 v norské metropoli Oslo a na ostrově Utoya zabil 77 lidí.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, která byla loni za své spontánní solidární postoje vůči rodinám postiženým útokem navržena na Nobelovu cenu míru, uvedla, že příští týden bude pro mnoho lidí na Novém Zélandu nesmírně těžký. "Žádné mé prohlášení asi nemůže zmírnit trauma, které tento týden přinese," řekla dnes novinářům premiérka, která se krátce po útoku zapřisáhla, že už nikdy nevysloví útočníkovo jméno a nedopřeje mu tak publicitu.

Soudní jednání bude překládáno do osmi jazyků tak, aby mu rozumělo co nejvíce členů různorodé novozélandské muslimské komunity, uvedla agentura AFP. Přeživší útoku a příbuzní obětí, kteří se nedostanou do hlavní jednací síně, budou moci sledovat soudní slyšení přes video v sedmi dalších místnostech. Dodržena tak budou pravidla, která kvůli šíření koronaviru nařizují společenský odstup. Podle AFP byli všichni zavraždění muslimové a byli mezi nimi i staří lidé, ženy a děti.