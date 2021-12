Thajsko kvůli omikronu opět zavádí povinnou karanténu pro turisty

Thajské úřady od 1. listopadu povolovaly občanům z desítek států světa, včetně České republiky, návštěvu země bez nutnosti karantény. Museli se ovšem prokázat certifikátem o dokončeném očkování proti nemoci covid-19 a mít před odletem a po příletu do Thajska negativní test na koronavirus.

"Po 21. prosinci již nebudou přijímány nové registrace do programu Test and Go, bude možná pouze karanténa nebo návštěva ostrova Pchúket," oznámila dnes mluvčí thajské vlády. Zhruba 200.000 lidí, kteří se již k pobytu bez karantény v zemi zaregistrovali, bude moci podle thajské vlády tohoto povolení nadále využít.

V hotelové karanténě budou muset návštěvníci po příjezdu do Thajska strávit podle agentury Reuters sedm až deset dní. Na oblíbený turistický ostrov Pchúket bude možné se vydat bez nutnosti karantény, turisté ale nebudou smět ostrov za celou dobu pobytu opustit.

Thajsko, které v roce 2019 navštívilo 40 milionů turistů, pandemie nemoci covid-19 tvrdě zasáhla. Země ztratila tři miliony pracovních míst souvisejících s turistickým ruchem a roční příjmy v odhadované výši 50 miliard dolarů (asi 1,1 bilionu Kč), uvedla agentura Reuters.