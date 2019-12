V pořadu, neobvyklém i pro exotický Turkmenistán, promluvili bývalý ministr vnitra Isgender Mulikov a propuštěný šéf státní migrační služby Meilis Nobatov. Ve vězeňském úboru a se skloněnou hlavou se přiznali, že "zvolili nečestnou cestu" a brali velké úplatky. Co úplatkářům nabídli jako protislužbu, se diváci nedozvěděli.

"Po odhalení mých zločinů jsem byl podle zákona povolán k trestní odpovědnosti. Plně přiznávám své činy a lituji jich," prohlásil v televizi exministr vnitra. Podobně mluvil i bývalý šéf migrační služby, který dřív působil jako velitel Berdymuhamedovovy ochranky.

#Turkmenistan’s Former Interior Minister, Presidential Security Chief Convicted of Abuse of Officehttps://t.co/Z10qTAi0ew pic.twitter.com/iLAavOoJf1