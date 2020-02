Trump: Indie od USA nakoupí zbraně za tři miliardy dolarů

Informuje o tom server theweek.in. Na vystoupení před novináři Trump vyjmenoval úspěšné příklady americko-indické spolupráce. Patří k nim zbrojní dohoda, která předpokládá, že Indie nakoupí obranné systémy za tři miliardy dolarů. Mělo by jít o bezpilotní letouny, vrtulníky i raketové systémy. Prezident také řekl, že dal souhlas k vytvoření společné skupiny pro boj proti drogám.

Ačkoli se od návštěvy neočekává uzavření obecné obchodní dohody, o níž se stále jedná, Trump k ní řekl, že se podařilo pokročit a že je vzhledem k této dohodě optimista.

🇮🇳🤝🇺🇸 | President Kovind accorded a ceremonial welcome to President @realDonaldTrump at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/L7GyP3ittI