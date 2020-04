Trump tvrdí, že Čína hodlá zhatit jeho volební vítězství. Peking se ohradil

Trump v rozhovoru pro Reuters ve středu řekl, že to, jak se Čína postavila k šíření koronaviru, je důkazem, že Peking udělá cokoli, aby zhatil jeho volební vítězství.

Podle Trumpova vyjádření si Peking přeje výhru jeho soupeře z řad demokratů Joea Bidena, aby zmírnil tlak, který Trump vyvíjí na Čínu v obchodních a dalších otázkách.

Čína toto tvrzení dnes popřela. "Americké prezidentské volby jsou vnitřní záležitostí Spojených států a my nemáme zájem se do nich vměšovat," prohlásil mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng. "Doufáme, že lidé v USA nebudou Čínu zatahovat do své volební politiky," dodal.

Ve středečním interview Trump rovněž prohlásil, že prověřuje možnosti, jak zajistit, aby Čína za šíření viru SARS-CoV-2 nesla následky. Nový typ koronaviru se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wuchan, odkud se rozšířil do světa. Peking čelí kritikám, že nákazu zprvu tajil.

Keng na dnešní tiskové konferenci zopakoval, že Čína je obětí epidemie, a ne jejím spoluviníkem. "Spojené státy by si měly uvědomit, že jejich nepřítelem je virus, nikoli Čína," dodal Keng.