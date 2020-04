Trump zpochybnil čínské statistiky o COVID-19, Peking se ohradil

Trump ve středu na pravidelném jednání o koronaviru řekl, že o korektnosti statistik z Číny pochybuje. "Ta čísla jsou poněkud přikrášlená vzhledem k tomu, čeho jsme byli svědky a co říkají hlášení. A to říkám ještě hezky", uvedl americký prezident. Trumpův poradce pro národní bezpečnost Robert O'Brien na stejné schůzi řekl, že Washington nemá, jak by dané údaje ověřil.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dnes na tyto výroky reagoval ubezpečením, že Čína je ve zveřejňování informací o koronaviru transparentní, a ostře odsoudil americké politiky, kteří se pochybovačně vyjadřují o tom, jak Čína o koronaviru veřejnost informuje.

"Tyto komentáře amerických politiků jsou nemravné a odpudivé. Američtí představitelé by měli přestat se snahou přetavit problémy veřejného zdraví v politická témata," řekl mluvčí.

Trump o opatřeních Číny v boji s koronavirem diskutoval s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v pátek po telefonu, podle Trumpa ale "čísla" neprobírali. Od té doby svoji kritiku na adresu Číny zmírnil a nechal se slyšet, že americko-čínské vztahy jsou "velmi dobré", připomíná Reuters. Ve středu však několika dalšími výroky zpochybnil, že Čína udává přesné údaje o počtu nakažených.

Podobné pochyby v USA také projevil republikánský kongresman a předseda sněmovního výboru pro národní bezpečnost Michael McCaul. Zpravodajská agentura Bloomberg psala o zprávě amerických tajných služeb, podle které Čína údaje o počtu nakažených podhodnocuje.

V této tajné zprávě určené pro Bílý dům se uvádí, že informace, které Čína zveřejnila o počtu úmrtí a nákazy, jsou úmyslně nekompletní - a podle dvou ze zmíněných činitelů zfalšované.

Koronavirus se poprvé objevil na konci loňského roku v Číně, kde se jím od začátku epidemie nakazilo přes 82.000 lidí; zemřelo 3300 osob. K dnešnímu dni má ale Čína méně infikovaných než Spojené státy, kde je nyní přes 216.000 nakažených, což je nejvíce na světě - a zemřelo už více než 5000 lidí.

Pokud jde o čínské údaje, nejsou Spojené státy jediné, kdo se k nim vyjadřuje se skepsí. Čínská vláda několikrát změnila metodologii sčítání případů nákazy a po celé týdny mezi ně nezapočítávala osoby, které nevykazovaly žádné symptomy. Také v samotné Číně vyvolaly pochybnosti o skutečném počtu obětí například snímky tisíců uren před pohřebními službami v provincii Chu-pej.

Podle šéfredaktora čínského státního deníku Global Times Chu Si-ťina je ale zpráva amerických tajných služeb jen snahou odvrátit pozornost od stoupajícího počtu obětí ve Spojených státech a dalších západních zemích. "V současné Číně není možné nijak zfalšovat jakékoli údaje, zvláště pak v případě tak závažné události, která přitáhla tak rozsáhlou pozornost," dodal Chu.

Čína ovšem není jedinou zemí, kolem níž panují pochybnosti o správnosti uváděných čísel. Západní činitelé v této souvislosti poukazují také na Írán, Rusko, Indonésii a především Severní Koreu (kde údajně není jediný nakažený). Pochyby se objevily také ohledně statistik poskytovaných Saúdskou Arábií či Egyptem.