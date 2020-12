"Twitterový zabiják" v Japonsku dostal trest smrti, zavraždil devět žen

Širaiši byl zatčen v roce 2017 poté, co byly v jeho bytě v japonském městě Zama nedaleko Tokia nalezeny části lidských těl. Policie do bytu dorazila při pátrání po mladé ženě, která se stala jednou z obětí. K vraždám podle vyšetřovatelů došlo mezi srpnem a koncem října roku 2017. Letos v říjnu se Širaiši k vraždám přiznal, informuje BBC.

Podle soudu Širaiši lákal do svého domova ženy, které si chtěly vzít život, a sliboval jim, že jim k odchodu ze světa pomůže. Někdy tvrdil, že zemře společně s nimi. Mezi oběťmi bylo osm žen ve věku od 15 do 26 let a také muž, který byl známý jedné z pohřešovaných žen.

Širaišiho obhájci původně uváděli, že oběti souhlasily s tím, aby je odsouzený muž zabil. Žádali proto, aby nebyl obviněn z vraždy. Širaiši ale později sám řekl, že oběti usmrtil bez jejich souhlasu.

"Obžalovaný nese za jejich smrt plnou odpovědnost," prohlásil dnes soudce Naokuni Jano.

Kvůli případu začala společnost Twitter více kontrolovat příspěvky na své sociální síti. Při hledání odkazů souvisejících se sebevraždou se nyní japonským uživatelům objeví odkaz na linku psychologické pomoci. Japonsko, které má přes 120 milionů obyvatel, vykazuje mezi průmyslovými zeměmi jednu z nejvyšších měr sebevražd. V této zemi každoročně ukončí dobrovolně svůj život přibližně 20.000 lidí.