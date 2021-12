U břehů Madagaskaru spadl do moře vrtulník s ministrem, 12 hodin plaval

Vrtulník mířil k místu, kde se v pondělí potopila nákladní loď, jež měla na palubě v rozporu s předpisy 130 cestujících. Podle dnešních aktualizovaných zpráv má toto neštěstí 39 mrtvých, po desítkách pohřešovaných se stále pátrá, 45 lidí se podařilo zachránit.

Ve vrtulníku, který k místu směřoval, byli tři policisté, z nichž jeden byl pilot, a státní tajemník Serge Gellé. Jemu a jednomu z policistů se podařilo vyskočit a oba se zachránili, dva zbývající muži z paluby se pohřešují.

Státního tajemníka a policistu našli na odlišných místech obyvatelé pobřeží na pláži v Mahambu, asi 75 kilometrů od velkého přístavu Toamasina.

"Má poslední hodina ještě nenadešla, děkuji bohu a vesničanům i rybářům z Mahamba," řekl na videu sdíleném na sociálních sítích sedmapadesátiletý Gellé. Z lehátka, na němž byl v uniformě, sdělil, že není zraněný, ale je mu zima. "Za 24 hodin budu moci znovu pracovat," prohlásil.

Policejní generál Zafisambatra Ravoavy o něm řekl, že je to člověk "s vojenskou povahou". "Vždy usilovně sportoval a pokračoval v tom i jako ministr, je jako třicetiletý mladík, má pevnou morálku. Unášely ho vlny, ale on to nevzdal," řekl generál k dnešnímu Gellého výkonu. Státní tajemník použil polštář ze sedadla vrtulníku jako bóje.

Gellé má za sebou 30 let u policie a do vlády ho v srpnu jmenoval při personálních změnách prezident Andry Rajoelina.

Police zatím nemá informaci o okolnostech, jež vedly k pádu vrtulníku, po dvou pohřešovaných se pátrá.