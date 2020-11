U Chathamských ostrovů uhynulo 97 kulohlavců a tři delfíni

Novozélandské úřady uvedly, že mrtvých je 97 kulohlavců a tři delfíni. Ministerstvo památkové péče, které zaštiťuje ochranu novozélandských přírodních a historických památek, se o incidentu dozvědělo v neděli. "V tu dobu bylo naživu již jen 26 zvířat, z nichž většina byla zesláblá, takže byla utracena. Důvodem bylo rozbouřené moře a téměř jistá přítomnost bílých žraloků," uvedla Jemma Welchová z ministerstva.

We're saddened to hear of a mass pilot whale stranding earlier this week on the Chatham Islands. More than 100 pilot whales and bottlenose dolphins stranded over the weekend at this very remote location.



Photo: Sam in the Wild pic.twitter.com/eK7QSP9nsl