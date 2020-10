Úřady v Austrálii nařídily evakuovat loď, polovina posádky má koronavirus

Jak napsala agentura Reuters, tato část země nemá několik týdnů vlastní případ nákazy. "Je jasné, že tyto lodě připlouvající s lidmi s covidem-19 na palubě jsou nejslabší místo a největší riziko pro Západní Austrálii," upozornil v Perthu premiér této části země Mark McGowan.

Zatím poslední případ se týká dobytkářské lodě Al Messilah, které připlula pod kuvajtskou vlajkou. Evakuovaní námořníci byli převezeni do hotelové karantény a na lodi zůstala jen minimální část posádky. Do Perthu loď dorazila minulý týden s námořníky ve věku mezi 20 a 62 lety. Podle vlády Západní Austrálie mělo pozitivní testy 24 námořníků a zbylí na výsledky ještě čekají.

V Austrálii byla situace kolem koronaviru vážná ve státě Viktorie, ale podařilo se ji zvládnout. Premiér tamní vlády Daniel Andrews dnes řekl, že urychlí uvolňování restrikcí. Dnes stát ohlásil za den jenom jediný nový případ nákazy, v pondělí čtyři. Na začátku srpna měla Viktorie denně až 700 nových případů infekce.

Andrews k dnešnímu jedinému přírůstku řekl, že není jisté, že jde o stále aktivní případ, protože tento člověk byl testován už dříve a neví se, zda je nyní pozitivní. "Mohl by to být den s nulovým přírůstkem a to jsme neměli už dlouho," řekl.

Velmi přísná opatření byla kvůli nákaze vyhlášena v hlavním městě státu, pětimilionovém Melbourne. Nyní už tam lidé mohou cestovat až do vzdálenosti 25 kilometrů a přestala platit omezení pro venkovní sporty. Restrikce ale stále platí pro shromažďování a restaurace mohou obsluhovat jenom donáškou nebo výdejem. Další uvolnění je ohlášeno na 1. listopad.

Austrálie zatím zaznamenala asi 27.400 nakažených a 905 úmrtí, z nichž 90 procent připadá na Viktorii.