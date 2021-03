USA a spojenci budou usilovat o jaderné odzbrojení KLDR

Americký ministr obrany Lloyd Austin a ministr zahraničí Blinken dnes odděleně jednali s japonským ministrem obrany Nobuoem Kišim a ministrem zahraničí Tošimicuem Motegim. Jde o první zaoceánskou cestu obou amerických ministrů. Fakt, že se jednání koná v Tokiu místo ve Washingtonu, má pro Japonsko, které považuje pevné vztahy s USA za klíčovou součást své diplomacie a bezpečnostní politiky, hluboký význam.

"Není náhodou, že jsme si vybrali Japonsko pro první zaoceánskou ministerskou cestu," uvedl Blinken v úvodním projevu. Doplnil, že hodlá spolu s Austinem potvrdit americký závazek ke spojenectví s Japonskem a posílit jej. Poznamenal také, že Spojené státy se svými spojenci v regionu spolupracují v otázkách ochrany klimatu, bezpečnosti, zdravotnictví a kybernetické bezpečnosti. "Věříme v demokracii, lidská práva a právní stát," řekl Blinken s tím, že ty jsou v ohrožení například v Barmě či Číně.

Motegi po jednání s Blinkenem řekl, že na straně Japonska a USA panuje shoda na nutnosti důrazně odporovat čínským snahám změnit status quo v Jihočínském a Východočínském moři. Podobně se vyjádřil také ministr obrany Kiši po setkání s Austinem. Hovořilo se podle něj především o Číně ale také o Severní Koreji.

Dnes se američtí ministři ještě setkají s japonským premiérem Jošihidem Sugou, který by se měl v dubnu ve Washingtonu osobně setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem.

Ve středu Blinken a Austin odcestují do Jižní Koreje, která je dalším klíčovým spojencem USA v regionu. Hlavním tématem jednání budou severokorejské jaderné ambice.

Při návratu do Washingtonu by se Blinken měl setkat s čínskými představiteli v aljašském městě Anchorage. Austin ze Soulu zamíří do Dillí, kde bude jednat s indickými lídry.