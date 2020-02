USA chtějí evakuovat Američany z výletní lodi u Tokia

Ve sdělení adresovaném cestujícím a posádce, které dnes zveřejnila na svém webu, americké velvyslanectví v Tokiu neuvádí, kdy se má zpáteční let uskutečnit. Upřesňuje ale, že evakuovaní Američané budou přepraveni na leteckou základnu Travis v Kalifornii a část pak dále na leteckou základnu Lackland v Texasu.

Každý člověk z Diamond Princess bude muset podstoupit lékařskou kontrolu, než mu bude dovoleno nastoupit do letadla. Osoby vykazující symptomy onemocnění nebudou smět evakuační let využít, uvedla ambasáda podle agentury AP. Po příletu do Spojených států bude ještě na navrátilce čekat povinná karanténa v délce 14 dnů.

Úřady na Havaji také v pátek oznámily, že japonský turista, který pobýval na Havaji na přelomu ledna a února, byl po návratu domů pozitivně testován na koronavirus. Hledají proto všechny osoby, které s ním mohly přijít do styku. Muž se zřejmě nakazil ještě před cestou případně po cestě, napsala agentura Reuters.

Všech zhruba 3400 cestujících a členů posádky je v karanténě na Diamond Princess více než týden. Na lodi je přes 200 nakažených. Podezření, že se nemoc na plavidle šíří, pojaly úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na ní pobýval.

Japonské ministerstvo zdravotnictví původně plánovalo nechat všechny cestující a členy posádky na lodi do středy příštího týdne, nakonec však v pátek nechalo vystoupit z lodi na břeh všechny osoby, kterým je 80 a více let, trpí nějakou chronickou chorobou nebo měli kajuty bez oken s podmínkou, že budou mít negativní testy na nový koronavirus.

Americký prezident Donald Trump také poděkoval Kambodži, že nechala ve svém přístavu po dvou týdnech na moři přistát výletní loď společnosti Carnival Cruise s 1455 cestujícími na palubě, z nichž 650 bylo Američanů. Plavidlo přitom předtím kvůli obavám z šíření nákazy odmítlo přijmout pět asijských zemí, ačkoliv se na palubě u žádného z pasažérů ani členů posádky neobjevily symptomy nemoci.