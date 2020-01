Útěk před koronavirem: Chystá se evakuace cizinců z Wu-chanu, včetně Čechů

List The Wall Street Journal dnes napsal, že Spojené státy připravují na neděli charterový let, kterým by se měli z města Wu-chan vrátit domů občané a diplomati USA. Podle deníku je ve městě v této chvíli přibližně 1000 amerických státních příslušníků. V objednávaném letadle jsou ale místa jen pro 230 cestujících. Na palubě bude pro případ, že by někteří z cestujících byli infikováni, také zdravotnický personál.

Podle deníku South China Morning Post o evakuaci francouzských občanů z Wu-chanu jedná též francouzský generální konzulát. Mělo by jít o zorganizování odvozu autobusy z Wu-chanu do města Čchang-ša, které je správním střediskem provincie Chu-nan.

Právě s Francouzi koordinuje možný odjezd tří Čechů z Wu-chanu české ministerstvo zahraničí. "Jednáme s francouzskou stranou o případné evakuaci těch Čechů, kteří by o to stáli," řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí, dodala.

S čínskými úřady nyní podobně jedná také ruské velvyslanectví v Pekingu, napsala agentura RIA Novosti. "Zatím oficiální odpověď (ohledně možnosti odjezdu cizinců z Wu-chanu) nemáme. Naši občané nás žádají o objasnění, jak mohou odjet z provincie Chu-pej, jak mohou opustit Wu-chan. V současné době o tom s čínskou stranou jednáme," citovala agentura mluvčího ambasády Georgije Jegorova.