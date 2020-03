V Bangladéši se srazil náklaďák s osobním autem, nejméně 13 mrtvých

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejméně 13 lidí zemřelo na jihovýchodě Bangladéše poté, co do osobního automobilu narazilo nákladní vozidlo, které jelo nepovolenou rychlostí. Napsala to dnes agentura AP s odvoláním na místní policii.