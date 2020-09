V bangladéšské mešitě explodoval plyn. 13 mrtvých, mnoho vážně zraněných

Podle hasičů výbuch mohl být způsoben únikem plynu, který se pak nahromadil v mešitě, kde byla zavřená okna. Spouštěčem exploze mohly být jiskry při zapnutí klimatizace.

Desítky lidí byly převezeny na popáleninové oddělení místní nemocnice. Stav většiny z nich lékaři označili za kritický. Někteří mají popáleniny až na 90 procentech těla.

Na místě zemřel sedmnáctiletý mladík a dalších deset osob podlehlo zraněním v nemocnici, uvedla agentura AP s odvoláním na záchranáře a policii.

1 child died and at least 50 people were injured after AC exploded in a #Masjid during Isha prayer in Narayanganj, #Bangladesh on Friday night.



Around 35 admitted patients are suffering from 60 to 70 percent burns, many patients condition is critical.



Please, Pray for them. 🤲🏻 pic.twitter.com/PM0RTgmZt6