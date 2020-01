V Bolívii opět roste napětí. Prezidentka donutila ministry k demisi, sama rezignovat nechce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Většina ministrů bolivijské vlády podala v pondělí demisi poté, co je k tomu vyzvala prezidentka Jeanine Áňezová. Ta jako důvod uvedla nutnost oddělit vedení země od kampaně před květnovými prezidentskými volbami. Podle opozice i některých dřívějších příznivců Áňezové by ale měla rezignovat prezidentka, která se chystá ve volbách hlavy státu kandidovat. Do čela země ji loni v listopadu schválil ústavní soud jako prozatímní prezidentku, která má Bolívii dovést k volbám.