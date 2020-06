V Číně explodovala cisterna s palivem. 18 mrtvých, téměř 200 zraněných

Výbuch způsobil rozsáhlé škody na okolních domech. Na jednom snímku nehody je vidět, jak hasiči v noci kropí budovy se zničenými fasádami.

Cisterna se zkapalněným plynem podle čínských médií vybuchla na dálnici v provincii Če-ťiang jižně od Šanghaje. Poté, co vůz narazil do dílny fabriky, následovala druhá exploze.

As of 8:30 pm Sat, ten people have died & 112 were reported injured in an oil tanker explosion in Wenling, E.#China's #Zhejiang Province. People trapped in the collapsed houses affected by the explosion are missing: report. pic.twitter.com/B44AGKzxSO