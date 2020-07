V Číně spadl autobus se studenty do vodní nádrže, nejméně 21 mrtvých

Na videozáznamu nehody, který zveřejnila čínská televizní stanice CGTN je vidět, jak autobus najednou přejel přes několik jízdních pruhů, prorazil zábrany na okraji silnice a zřítil se do vody. Patnáct osob bylo podle úřadů provincie Kuej-čou, kde k nehodě došlo, zachráněno a přepraveno do nemocnice, záchranným složkám se také podařilo vyzdvihnout potopený autobus.

China's Ministry of Transport urged public transport companies to pay close attention to mental and physical conditions of drivers after a bus carrying students sunk into a reservoir in SW China's #Guizhou, killing at least 21. https://t.co/8Eucf4Xj7l pic.twitter.com/bjHFwelNbZ