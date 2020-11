V Číně tiká demografická časovaná bomba, musí se zvyšovat věk odchodu do důchodu

Je to 17,8 procenta obyvatelstva, ale prognózy počítají s tím, že do roku 2053 to bude 33 procent Číňanů.

V Číně odcházejí muži do důchodu v 60 letech a ženy o pět let dříve, což se nezměnilo po 40 let. O zvýšení důchodového věku se hovořilo už v roce 2013 a i tehdy to vyvolalo značný nesouhlas. Agentura Nová Čína nyní napsala, že vláda chce postupovat při zvyšování důchodového věku velmi pozvolna a proces má být rozčleněn na etapy do roku 2035. K jaké věkové hranici se chce vláda dostat, ale známo není.

"Odklad odchodu do důchodu, což není odůvodnitelné ani nezbytné, vychází z ideologické úvahy, že ekonomického rozvoje lze dosáhnout jenom obětováním zdraví a zájmů lidí," napsal jeden uživatel sociálních sítí.

Odborníci podle agentury Reuters o Číně hovoří jako o "demografické načasované bombě", protože obyvatelstvo stárne a pracovní síla se tenčí. Za jeden z důvodů se považuje politika jednoho dítěte, kterou Čína uplatňovala čtyři desetiletí, než ji v roce 2016 zrušila.

"Odklad odchodu do důchodu je nevyhnutelný. Když vyjedete do ciziny, zjistíte, že lidé starší 60 let stále pracují a že je to tam normální," napsal dnes státní list Securities Times. Velkému tlaku čelí čínský důchodový systém. Podle oficiální studie by mohl být v roce 2035 insolventní.

Reuters připomíná, že Čína má ve srovnání s jinými asijskými státy důchodový věk velmi nízký - v Japonsku je to nyní 65 let a loni vláda zvažovala jeho prodloužení na 70, či dokonce 75 let. V Jižní Koreji by do roku 2030 mohla být čtvrtina obyvatelstva starší 65 let. Do důchodu tam muži chodí v 68 a ženy v 67 letech.