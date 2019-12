V hongkongské škole hrozil masakr. Policie našla bomby, byly v nich i hřebíky

Policie nyní vyšetřuje, zda měly bomby souvislost s protivládními demonstracemi v této zvláštní administrativní oblasti Číny.

Pyrotechnici dorazili do katolické chlapecké školy poté, co její vrátný zavolal policii, když našel výbušná zařízení. "Bomby byly kompletní, plně funkční, připravené k použití," řekl novinářům policejní důstojník Alick McWhirter. Podle něj by mohly zabít "velký počet lidí". Obsahovaly dohromady 10 kilogramů výbušniny a měly být odpáleny na dálku mobilním telefonem. Byly v nich také hřebíky, aby bomby měly větší ničivý účinek.

Hongkong v posledním půlroce ochromily protivládní demonstrace, které někdy přerůstají v násilnosti radikálů a střety s místní policií. V posledních třech týdnech se ale situace výrazně uklidnila po volbách do místních rad, z nichž drtivou většinu ovládli kandidáti prodemokratických stran. Místní rady, dosud pod kontrolou propekingských politiků, ale nemají větší reálnou moc.

Demonstrace v Hongkongu trvají od června a zažehl je návrh zákona o vydávání zatčených osob z Hongkongu do pevninské Číny. Ta získala do správy tuto bývalou britskou kolonii v roce 1997 s tím, že v ní 50 let zachová princip jedna země, dva systémy. Ten má zaručovat autonomní výsady a svobody jinde v Číně nevídané. Podle demonstrantů se ale Peking snaží Hongkong stále více kontrolovat.