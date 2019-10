V Hongkongu to vře :Na zákaz zakrývání tváře demonstranti odpověděli barikádami

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dnes na tiskové konferenci oznámila zákaz zakrývání tváře při demonstracích v rámci výjimečných pravomocí, pocházejících ještě z britské koloniální éry a uplatněných poprvé za 50 let. Tento krok má napomoci ukončit měsíce trvající protesty a rostoucí násilí ve velkoměstě, ovládaném Čínou. Místní média vycházejí z toho, že zákaz maskování vstoupí v platnost od místní půlnoci, tedy od dnešních 18:00 SELČ.

Pozorovatelé předpokládají, že kontroverzní zákaz bude těžké prosadit, poznamenal server BBC News. Dodal, že po vyhlášení zákazu městem pochodovali zamaskovaní demonstranti a vyzývali ostatní obyvatele, aby si na znamení otevřeného odporu proti vládě také zakryli obličeje maskami.

Hongkongský ministr bezpečnosti John Lee uvedl, že zákaz se týká povolených i nepovolených veřejných shromáždění i nezákonných nepokojů. Vztahuje se na všechny způsoby zakrývání tváře, včetně zamaskování barvou. Výjimky mohou být uděleny lidem nosícím masku ze zdravotních důvodů, anebo kvůli požadavkům jejich práce.

Lamová se při vyhlášení zákazu odvolala na nařízení o mimořádných předpisech z roku 1922, které umožňuje správkyni obejít normální legislativní proces, kdy návrh zákona by musel projít městským parlamentem. Nařízení bylo naposledy použito v roce 1967 k ukončení nepokojů v obchodní čtvrti.

Nové nařízení podle Lamové neznamená, že by v Hongkongu platil výjimečný stav či stav nouze, ale město čelí "vážnému veřejnému ohrožení". Násilníci mezi demonstranty podle ní používají zápalné lahve proti nádražím, dalším veřejným budovám a soukromému majetku. Obvinila také demonstranty, že "lynčují" lidi s odlišnými názory. Zákaz maskování má podle Lamové napomoci k tomu, aby studenti, tvořící z téměř dvou pětin řady demonstrantů, neporušovali zákony.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab zdůraznil, že politický dialog je jedinou cestou k rozuzlení situace v Hongkongu. Vláda se podle něj chce postarat o bezpečnost svých lidí, ale také se musí vyvarovat zhoršování situace a měla by usilovat o snížení napětí.

Protesty původně začaly odporem proti navrhovanému zákonu o vydávání obviněných do pevninské Číny, ale mezitím se požadavky demonstrantů rozšířily mimo jiné o svobodné volby a vyšetřování policejní brutality.

Demonstranti v bývalé britské kolonii kritizují to, co považují za plíživé zasahování Pekingu do záležitostí jejich města i přes příslib autonomie podle principu "jedna země, dva systémy", na jehož základě Británie v roce 1997 vrátila Hongkong Číně. Čína odmítá obvinění z vměšování a naopak obviňuje zahraniční vlády, včetně Spojených států a Velké Británie, z vyvolávání protičínského cítění.