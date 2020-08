V indické elektrárně vypukl požár, uvnitř je uvězněno devět zaměstnanců

Ministr energetiky státu Telangana uvedl, že v elektrárně ve Srisailamu bylo 30 lidí, když tam v noci na dnešek vypukl požár.

Patnácti se podařilo dostat ven tunelem a dalších šest zaměstnanců vytáhli ven záchranáři.

#Brekaing- Fire accident at one of the units of Hydel Power Station of Srisailam Project. About 9 workers still trapped inside, 8 workers rescued. Accident in left canal of project- which falls under #Telangana Govt. Fire accident in Terminal 1, at 10.30 pm, collector tells me. pic.twitter.com/YSvuJ9DJkx