V indickém Kalikutu havarovalo letadlo. Nejméně dva mrtví

Podle místních televizních stanic stroj při přistávání v hustém dešti přejel ranvej a trup letounu se rozlomil na dvě části.

Nehoda se stala ve městě Kalikut v jihoindickém státě Kérala. Mezi mrtvými je podle prvních informací pilot letadla; žádné další podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Letoun po havárii nezačal hořet a cestující bylo možné evakuovat.

At least two people are feared dead after an Air India Express flight carrying 191 passengers crash landed at Calicut Airport in Kerala@nevilleskynews has the latest



Read more here: https://t.co/g88sESFQSb pic.twitter.com/f6CHmxZnGO