V Indii přibylo 66.732 nakažených a přes 800 úmrtí. Podle expertů jsou statistiky nevěrohodné

Indie, kde žije 1,35 miliardy lidí, od začátku pandemie zaznamenala 109.150 úmrtí s koronavirem a 7,12 případů nákazy. Dosavadní počet infikovaných v zemi překonal hranici sedmi milionů v neděli, jen za posledních 13 dní tam přitom přibyl milion nemocných. Nyní se ale tempo růstu počtu nakažených mírně snižuje poté, co v polovině září země zaznamenala rekordní bilanci téměř 98.000 případů za jeden den.

