V Indii přibylo za den méně než 50.000 nakažených

Od začátku pandemie Indie, která má přes 1,3 miliardy obyvatel, registruje 29,98 milionu infikovaných koronavirem a 389.302 zemřelých. Úmrtí spojených s nemocí covid-19 přibylo za poslední den v Indii 1167. Počet nákaz má Indie druhý nejvyšší na světě za Spojenými státy, v počtu mrtvých je celosvětově třetí po USA a Brazílii.

Ačkoli přírůstek nákaz v Indii stále klesá a města postupně ruší omezení přijatá proti šíření koronaviru, experti před rychlým otevíráním společnosti varují. Podle nich by se Indie mohla brzy potýkat se třetí vlnou epidemie covidu, také proto, že plně očkováno bylo zatím jen asi 5,5 procenta z 950 milionů lidí, kteří by mohli vakcínu dostat.

Indická vláda čelila v poslední době kvůli očkování kritice. Indický premiér Naréndra Módí sice oznámil, že od 1. května se mohou k očkování proti nemoci covid-19 registrovat všichni dospělí Indové, nebyl ale pro ně dostatek vakcín. Federální vláda pak bezplatný očkovací program zaměřila na občany starší 45 let a nákup vakcín od výrobců pro věkovou kategorii 18 až 44 roků ponechala na jednotlivých indických státech a soukromých klinikách. Pro mnoho mladších občanů to znamenalo nutnost za vakcínu zaplatit, přičemž ceny se podle agentury Reuters pohybovaly mezi devíti a 24 dolary. Od pondělí by měli mít bezplatný přístup k vakcínám všichni Indové nad 18 let, uvedl premiér Módí.