V Indii schválili lék na koronavirus, úspěšně prošel klinickou studií

"Kontrolní studie s náhodným výběrem ukázala, že všichni pacienti, jimž byl podám Itolizumab, reagovali pozitivně a zotavili se," řekla podle Reuters šéfka společnosti Biocon. V kontrolní skupině, jejímž členům lékaři podali placebo, tedy prostředek bez účinné látky, několik lidí na následky covidu-19 zemřelo.

