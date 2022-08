V Indii se mezi dětmi začala šířit nová, vysoce nakažlivá rajčatová chřipka

Podle dnešní zprávy listu The Washington Post se touto nemocí do konce července nakazilo jen v jihoindickém státě Kérala nejméně 82 dětí mladších pěti let. První pacient byl podle indického ministerstva zdravotnictví hlášen v Kérale v květnu, Nákaza byla od té doby zaznamenána ve třech dalších indických státech. Je mezi nimi i stát Odiša, kde se nakazilo 26 dětí ve věku od jednoho roku do devíti let.

Článek v časopise The Lancet uvádí, že horečky a bolestivé puchýře by místo virové infekce mohly také být následky chorob chikungunya či dengue, které přenášejí komáři. Jednat se také může o novou variantu onemocnění známého jako sedmá dětská nemoc nebo syndrom ruka-noha-ústa, které je mezi dětmi mladšími pěti let časté. Na rajčatovou chřipku zatím není žádný známý lék, nemoc ale zpravidla sama odezní, píše se v časopise The Lancet.

Kromě horečky a vyrážky patří k příznakům intenzivní bolest kloubů, únava, nevolnost, zvracení, průjem a obecné chřipkové symptomy.

Nákaza se šíří blízkým kontaktem, takže jsou k ní zvlášť náchylné malé děti, které mají tendenci dotýkat se špinavých povrchů a dávat si ruce do pusy.